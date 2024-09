Ucraina Russia, Sybiha a Blinken: “Rimuovere restrizioni armi". LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Brasile e Cina di formulare una proposta di pace dopo aver consultato la Russia ma senza averne discusso con l'Ucraina. "Noi non siamo stupidi" ha detto in una intervista con il sito di notizie brasiliano Metrópoles. "A cosa serve questo teatro? Avete parlato con la Russia e avete detto questa è la nostra proposta ma non ci avete chiesto nulla. E la Russia arriva e dice che appoggia la proposta di Brasile e Cina. Questa è una mancanza di rispetto per l'Ucraina" ha aggiunto. Ricordando, poi, che il Brasile integra lo statuto di Roma e che ospiterà quest'anno il vertice del G20 a Rio de Janeiro, Zelensky ha chiesto "come Putin possa presentarsi senza venire arrestato" visto che su lui pende un mandato di arresto del Tribunale Penale Internazionale per crimini di guerra per aver deportato bambini ucraini in Russia. "I paesi del G20 si siederanno al tavolo con qualcuno che deve essere arrestato?" ha chiesto il presidente dell'Ucraina.