Ucraina, l'Aiea lancia l'allarme nucleare per scontri nel Kursk. LIVE

Iresidenti di due le località della regione russa di Voronezh sono stati evacuati a causa della caduta di un drone che ha provocato un incendio vicino a strutture contenenti sostanze infiammabili: lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Gusev, come riporta la Tass. Il governatore ha spiegato che le difese aeree hanno intercettato elettronicamente il drone nel Comune di Rossosh, sottolineando che non ci sono stati danni o vittime. "Le squadre di pronto intervento hanno deciso di evacuare i residenti di due località in una sistemazione temporanea nel centro del distretto, utilizzando gli autobus" ha affermato Gusev.