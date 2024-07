Usa, media: Obama sostiene Harris, a breve annuncio. LIVE

La vicepresidente degli Stati Uniti dovrà convincere che ha quel che serve per fare il salto e correre come candidata nella sfida per guidare la Casa Bianca. “What can be, unburdened by what has been” – “Quello che può essere, liberato da quello che è stato” – è uno dei suoi slogan più utilizzati durante i discorsi ufficiali. Ma quali sono le sue posizioni sui grandi temi nazionali e internazionali? Ucraina, migranti, clima, armi: ecco alcune frasi che sintetizzano il pensiero di Kamala Harris.