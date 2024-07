Elezioni Usa, così la disinformazione online colpisce Kamala Harris

Per la Cnn subito dopo l’annuncio del passo indietro dell’attuale presidente “internet pullulava di bugie, foto alterate e altre affermazioni fuorvianti su Harris”. Associated Press ha raccolto alcune delle false narrative più diffuse online prima e dopo la decisioni di Biden di fare un passo indietro: ecco quali sono

La corsa alla Casa Bianca ha cambiato volto all’improvviso: il ritiro di Joe Biden , la ormai più che probabile nomination democratica per la sua vice Kamala Harris , hanno rivoluzionato il panorama in vista del voto del 5 novembre ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). E, esattamente come successo a seguito dell ’attentato alla vita di Donald Trump , subito dopo l’annuncio del passo indietro dell’attuale presidente “internet pullulava di bugie, foto alterate e altre affermazioni fuorvianti su Harris”: a dirlo è la Cnn , secondo cui alcuni sostenitori del candidato repubblicano sono arrivati a suggerire che Biden fosse vittima di un colpo di Stato. E, come sottolineato da Associated Press , l’annuncio che l’attuale vicepresidente sia in corsa per la nomination del Partito democratico ha “ispirato un’ondata di false affermazioni sulla sua eleggibilità e il suo background”.

Le fake news su Kamala Harris: “Non è cittadina Usa”

Associated Press ha raccolto alcune delle più significative affermazioni false sul conto di Kamala Harris, alcune emerse per la prima volta anni fa, altre dopo che Joe Biden ha rinunciato a cercare la rielezione. La prima bugia smentita da AP è quella secondo cui Harris non sia una cittadina statunitense, e quindi non possa essere eletta presidente: Harris è nata cittadina Usa, il 20 ottobre 1964 a Oakland, in California. Associated Press ha verificato questa informazione con una copia del certificato di nascita della vicepresidente. Questa falsa affermazione ha iniziato a circolare nel 2019, quando era una candidata alle primarie democratiche, e ha ricevuto un’ulteriore spinta quando è stata scelta da Biden per completare il ticket Dem nel 2020.

“Non è nera”

Un’altra falsa informazione è quella secondo cui Harris non sarebbe nera, ma la vicepresidente è sia nera che indiana: suo padre Donald Harris è un uomo nero nato in Giamaica, la madre Shyamala Gopalan nel sud dell’India. E nonostante ci siano diverse prove, utenti sui social stanno comunque condividendo false affermazioni a riguardo: un post su X pubblicato il 22 luglio che afferma come la vicepresidente non sia nera ha ricevuto circa 43mila like, 17mila condivisioni ed è stato visto 2.6 milioni di volte. Sul tweet appare un’etichetta che smentisce la falsa tesi.