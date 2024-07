Introduzione

Nelle prime 48 ore da quando Biden ha fatto un passo indietro dalla campagna elettorale per le presidenziali di novembre, la sua erede designata Kamala Harris ha raccolto oltre 100 milioni di dollari di donazioni. L’attuale vicepresidente ha ottenuto in due giorni più dei 95 milioni che la campagna dell’inquilino della Casa Bianca aveva in banca alla fine di giugno. Il boom di donazioni va dai grandi nomi della finanza a tantissimi piccoli donatori, spesso al loro primo sostegno economico per il partito democratico. Lo staff di Trump denuncia: “Harris vuole rapinare i fondi di Biden” e punta a bloccare il trasferimento delle risorse elettorali.