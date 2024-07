Usa 2024, deputato repubblicano chiede impeachment Harris. DIRETTA

Kamala Harris "rappresenta un nuovo inizio per la politica americana. Può offrire una visione di speranza e unità. Ha il talento, l'esperienza ed è pronta per essere presidente. So che può battere Donald Trump". Lo afferma l'ex segretario di stato Hillary Clinton in un editoriale sul New York Times. "La scelta non potrebbe essere più chiara in questa elezioni: Da una parte c'è un criminale condannato a cui interesse solo se stesso e che sta cercando di portare indietro i diritti e il Paese. Dall'altra parte c'è una saggia procuratrice e una vicepresidente di successo", ha aggiunto Clinton invitando a non avere paura del fatto che sia la prima donna e la prima asiatica alla guida di un ticket presidenziale. "Credere che il progresso sia impossibile è una trappola", ha messo in evidenza lodando Joe Biden per aver fatto la cosa giusta nel fare un passo indietro.