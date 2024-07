Trump, Elon Musk smentisce donazione 45 milioni: "Falsità dei media"

I Super Pacs

Dopo l'intervista a Peterson, Musk ha risposto su X a una clip dell'intervista e a un altro tweet che faceva riferimento ai report dicendo "Sì, è ridicolo. Sto facendo delle donazioni ad America Pac, ma a un livello molto più basso e i valori chiave di Pac sono il supporto alla meritocrazia e alla libertà individuale. I repubblicani sono per lo più, ma non del tutto, dalla parte del merito e della libertà". I Super Pacs (Political Action Committees) sono organizzazioni politiche indipendenti a cui i donatori possono dare somma di denaro illimitata, mentre le donazioni a singoli individui o a soggetti diversi dai Super Pac sono soggette a un limite massimo. Come dichiarato dallo stesso Musk “quello che ho fatto è stato creare un Pac o Super Pac o come volete chiamarlo”. Il CEO non ha chiarito quanto intenda donare ad America Pac. Durante l’intervista ha poi aggiunto che "l'intento è promuovere i principi che hanno reso grande l'America in primo luogo. Non direi di essere, per esempio, Maga", ha detto durante lo show, riferendosi allo slogan di Trump. "Penso che l'America sia grande. Sono più M-A-G - Make America Greater - rendi l'America più grande".