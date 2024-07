Biden: "Mi sono ritirato per difendere la democrazia"

E' quanto si legge nelle anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca del discorso che il Presidente, Joe Biden, farà alla nazione, dopo il ritiro dalla corsa presidenziale per il secondo mandato. "La cosa bella dell'America è che re e dittatori non governano. Lo fa il popolo".

"La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo. Per questo ho deciso di passare la torcia a una nuova generazione". E' quanto si legge nelle anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca del discorso che il Presidente, Joe Biden , farà alla nazione, dopo il ritiro dalla corsa presidenziale per il secondo mandato.

"Nei prossimi sei mesi mi concentrerò sul mio lavoro di Presidente. Ciò significa che continuerò a ridurre i costi per le famiglie che lavorano duramente e a far crescere la nostra economia. Continuerò a difendere le nostre libertà personali e i nostri diritti civili - dal diritto di voto - al diritto di scelta", prosegue Biden. "Traggo forza e trovo gioia nel lavorare per il popolo americano. Ma questo sacro compito di perfezionare la nostra Unione non riguarda me. Riguarda voi. Le vostre famiglie. Il vostro futuro. La cosa bella dell'America è che re e dittatori non governano. Lo fa il popolo. La storia è nelle vostre mani. Il potere è nelle vostre mani. L'idea dell'America è nelle vostre mani", aggiunge ancora il presidente degli Stati Uniti.