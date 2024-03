IA, i rischi tra deepfake porn e notizie false. Intervista a Jankowicz

Intervista alla Vicepresidente U.S. del Centre for Information Resilience: tra i rischi in vista di Usa 2024 e l'esperienza personale di rimanere vittima di una campagna di odio e violenza online. IL PODCAST

Vicepresidente U.S. del Centre for Information Resilience, Nina Jankowicz ha fornito per anni consulenza a governi, organizzazioni e aziende tecnologiche di tutto il mondo sugli effetti della disinformazione e delle fake news sulla democrazia e sulla libertà di parola prima che l'Amministrazione Biden la scegliesse per guidare il Disinformation Governance Board, creato nell'aprile del 2022 nell'ambito del Dipartimento di Sicurezza Nazionale per contrastare la disinformazione. In questa intervista ci parla dei rischi nelle prossime elezioni americane e di quando è rimasta vittima di una campagna di disinformazione e di violenza online.