Netanyahu incontra Biden: desidero lavorare con lui nei prossimi mesi

Il premier israeliano, che ieri è intervenuto al Congresso, si è recato alla Casa Bianca per un vertice con il presidente degli Stati Uniti. Sul tavolo c'è il tentativo di chiudere gli ultimi 'gap' sull'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi di Hamas. Portavoce Usa Kirby: "Su intesa ancora gap ma superabili, messaggio è che la tregua è necessaria rapidamente"

"Non vedo l'ora di lavorare con Biden nei prossimi mesi": lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incontrando nello Studio Ovale Joe Biden e ringraziandolo per il suo sostegno a Israele nei suoi 50 anni di carriera politica. Il leader israeliano è arrivato alla Casa Bianca per un vertice con il presidente degli Stati Uniti, e sul tavolo c'è il tentativo di chiudere gli ultimi 'gap' sull'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi di Hamas. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha fatto sapere che Joe Biden dirà a Benjamin Netanyahu che un cessate il fuoco è necessario "rapidamente”. Nei colloqui per l'accordo sul cessate il fuoco ci sono ancora dei "gap" che "crediamo che possano essere chiusi", ha ribadito Kirby.