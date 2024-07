Trovate fosse comuni con corpi di civili nel Donetsk

"Sin dalle prime notizie che arrivavano dall'ospedale pediatrico bombardato lunedì mattina non ho avuto dubbi che si è trattato di un attacco russo deliberato, pensato e voluto contro un grande istituto di cura europeo per i bambini". Lo spiega Mikhailo Podolyak, che è uno dei più noti consiglieri del presidente Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera. "Lo scopo del raid assassino è ovvio: aumentare la pressione psico-emotiva, intimidire tramite atrocità su larga scala, enfatizzare l'idea per cui l'Ucraina dovrebbe arrendersi al più presto e accettare le folli richieste della Russia", aggiunge. "Se la Russia perde la guerra in ogni caso verrà chiamata a rispondere dei suoi crimini di massa. Quindi, a questo punto, un massacro in più o in meno agli occhi di Putin conta molto poco. Lui invece crede che proprio le stragi di bambini aiutino la Russia - spiega ancora il consigliere del presidente ucraino - a non perdere la partita e anzi ritiene che ciò possa aumentare le pressioni internazionali per avviare un negoziato che dovrebbe contribuire a cancellare le responsabilità per i crimini di guerra". Infine quello sull'ospedale dei bambini da parte della Russia, "è stato un attacco dimostrativo proprio alla vigilia del vertice Nato a Washington. In questo modo Putin colpisce direttamente e deliberatamente la reputazione dell'Alleanza occidentale, lanciando un messaggio di questo tipo: 'Guardate bene, io posso uccidere anche i bambini, ma la Nato non è capace di prendere contromisure. Io sono il più forte'", conclude.