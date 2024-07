Vertice Nato a Washington, monito alla Cina: "No aiuti Mosca". Diretta

Terzo giorno di summit per i membri dell'Alleanza atlantica. I Paesi della Nato rafforzano lo scudo anti-Putin. Al via il trasferimento degli F16 e altri 40 miliardi a Kiev per sistemi di difesa aerea. Dal vertice di Washington anche un monito alla Cina: "Non aiuti Mosca". Gli 007 Usa avvertono: "La Russia torna in azione per favorire Trump". Il tycoon fustiga l'Europa: "Invii all'Ucraina 100 miliardi per andare in pari con gli Usa". Grandi manovre di Giorgia Meloni per rassicurare gli alleati sul 2% del pil per le spese militari e sull'impegno per la quota del nostro Paese nel fondo da circa 40 miliardi annunciato dall'Alleanza per Kiev, insieme a F16, nuove difese aeree, un centro di coordinamento degli aiuti in Germania e un alto funzionario civile a Kiev. Francia, Germania, Italia e Polonia firmeranno oggi a margine del summit Nato di Washington una lettera di intenti sul cosiddetto Elsa (European Long-Range Strike Approach).





