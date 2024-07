Ucraina Russia, saliti a 43 i morti dell'attacco russo di lunedì. LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i leader internazionali ad aiutare prontamente il suo Paese devastato dalla guerra e a "non aspettare novembre o qualsiasi altro mese", in riferimento alla data delle prossime elezioni americane. Lo riporta la Cnn. Zelensky ha affermato che "tutti aspettano novembre" compreso il presidente russo Vladimir Putin, con il voto Usa e lo spettro di una seconda presidenza di Donald Trump al centro dei pensieri dei leader della Nato riuniti a Washington. "È tempo di uscire dall'ombra, di far funzionare le decisioni forti, di agire e di non aspettare novembre o qualsiasi altro mese. A tal fine dobbiamo essere forti e intransigenti", ha affermato Zelensky a margine del summit. "E prima di tutto l'America, i leader americani e il presidente degli Stati Uniti come leader del mondo libero devono essere intransigenti nella difesa della democrazia, inflessibili contro Putin e il suo Paese. Senza compromessi verso ogni possibile terrore".