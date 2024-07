Israele - Hamas, proseguono colloqui al Cairo per tregua a Gaza. LIVE

Il capo dello Shin Bet, l'agenzia di sicurezza interna israeliana, Ronen Bar, si è recato al Cairo per partecipare ai negoziati per un cessate il fuoco che consentirebbe lo scambio di ostaggi israeliani in cambio di ostaggi palestinesi. Secondo Walla, Bar discuterà sui nomi dei prigionieri palestinesi che verrebbero rilasciati se l'accordo verrà raggiunto, nonché sul futuro controllo del valico di Rafah, all'estremità meridionale del confine che era il principale accesso per gli aiuti umanitari alla Gaza devastata, dove sono già morti piu' di 38.100 palestinesi, finché non è stato chiuso poco dopo che Israele ha lanciato la sua offensiva sulla città. Ieri Netanyahu ha pubblicato un elenco delle sue linee rosse per i negoziati, inclusa la prevenzione del contrabbando di armi dall'Egitto a Gaza attraverso questo valico di frontiera.