Nato, vertice a Washington: partecipanti e temi in agenda

Dal 9 all'11 luglio Washington Dc ospiterà il vertice della Nato, in occasione del 75esimo anniversario del Trattato del Nord Atlantico, firmato nel 1949 proprio nella capitale statunitense. I capi di Stati e di governo dei Paesi membri si incontreranno per discutere di alcuni temi fondamentali: dagli aiuti all'Ucraina, Paese che è candidato all'adesione all'Alleanza, fino alla conferma della nomina di Mark Rutte come prossimo segretario generale al posto di Jens Stoltenberg che, dopo il mandato decennale, presenzierà al suo ultimo vertice. Il summit, che vede protagonista per la prima volta dal suo ingresso la Svezia, rappresenterà un appuntamento decisivo anche per Joe Biden che dovrà dimostrare ad alleati ed elettori di essere in grado di proseguire la sua corsa alle presidenziali contro Donald Trump.

I temi del vertice Nato di Washington

Il vertice Nato di Washington si concentrerà su tre argomenti principali: rafforzare la difesa e la deterrenza degli alleati, sostenere gli sforzi dell'Ucraina per difendersi e continuare a consolidare le partnership globali dell'Alleanza, “specialmente nell'Indo-Pacifico”, come ha sottolineato Stoltenberg che, in occasione del summit, passerà il testimone al primo ministro olandese uscente Rutte.

La difesa

A distanza di un anno dal vertice di Vilnius del luglio 2023, che ha portato a nuovi piani per migliorare la difesa e la deterrenza, il vertice di Washington si concentrerà sull'implementazione di questo programma per disincentivare gli attacchi armati e difendere i Paesi membri. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulla spesa per la difesa europea, sui progressi del Defense Production Action Plan concordato nella capitale lituana, e sulla cooperazione tra gli Stati dell'Alleanza. Per potenziare la deterrenza, i leader dei Paesi membri discuteranno anche della difesa dalle minacce ibride, come gli attacchi informatici, effettuati recentemente dalla Russia per minare il sistegno a Kiev.

La guerra in Ucraina

Grande attenzione sarà riservata alla guerra in Ucraina che, come ha detto Stoltenberg, sarà “in cima alla nostra agenda”. Non è un caso, quindi, che il titolo ufficiale del summit stesso sia “Ucraina e sicurezza transatlantica”. Dopo il prestito da 50 miliardi a Kiev concordato durante il G7 in Puglia, ora l'Ucraina potrebbe ricevere un nuovo pacchetto di aiuti, che sarà discusso proprio al vertice di Washington. Alti funzionari statunitensi hanno definito il pacchetto a Kiev come un "ponte forte" verso l'adesione. Come ha riferito Zelensky, citato dall'Ukrainska Pravda, “il vertice dovrebbe essere forte, forte per l'Ucraina e per tutti i nostri partner”. Il presidente ucraino ha aggiunto che “ci sarà anche una riunione del Consiglio Ucraina-Nato” e “stiamo lavorando sui dettagli dei nuovi documenti che firmeremo con i nostri partner”. Infine, “dovrebbero arrivare cose buone in particolare per la difesa aerea", ha concluso.