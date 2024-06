Nato, sempre più Paesi investono il 2% del Pil in spese militari. DATI

Secondo i numeri forniti dall'Alleanza Atlantica, tra il 2022 (anno dello scoppio della guerra in Ucraina) e quest'anno gli investimenti per la difesa sono cresciuti in media del 28,9%, con un picco della Polonia (+90%). Mentre nel nostro Paese i finanziamenti statali sono diminuiti di quasi un punto percentuale. Sul fronte delle munizioni balzo della Russia con una produzione 4 volte superiore rispetto alla Nato. Di questo si è parlato nella puntata del 18 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24