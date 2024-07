Introduzione

I leader degli Stati membri della Nato si incontrano nella capitale americana dal 9 all'11 luglio in occasione dei 75 anni dell’Alleanza. Sarà la prima volta della Svezia come nuovo membro. Numerosi i punti caldi: dagli aiuti all’Ucraina (Paese candidato all’adesione) al rilancio della missione a livello globale e verso il Sud. Ci sarà il passaggio di testimone da Stoltenberg a Rutte come segretario generale. L’appuntamento però rischia di essere oscurato dalle condizioni di Joe Biden: il presidente Usa deve convincere alleati ed elettori che è in grado di proseguire la corsa alla Casa Bianca. Per l’Italia presenti Meloni, Tajani e Crosetto.