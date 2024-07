Gaza, Idf: colpita scuola a Nuseirat utilizzata da terroristi. LIVE

Le forze armate di Israele hanno reso noto di aver colpito "terroristi di Hamas e Jihad islamica" in una scuola di Nuseirat, vicino a Gaza. L'Idf sostiene che i miliziani usavano l'edificio come scudo per lanciare attacchi. "Sono state usate munizioni di precisione per minimizzare il piu' possibile danni per i civili", ha precisato in una nota in cui lamenta che "Hamas e Jihad Islamica violano sistematicamente il diritto internazionale, sfruttando crudelmente le istituzioni e la popolazione civile come scudi umani per atti terroristici".