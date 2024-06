È la risposta del governo ai molti episodi di violenza degli ultimi mesi, sia quelli di antisemitismo che quelli in cui si è visto inneggiare al massacro di Hamas in Israele

Per diventare cittadini tedeschi sarà obbligatorio dichiararsi fedeli ai valori democratici e al diritto di esistere di Israele. È questa la decisione del cancelliere Olaf Scholz che arriva dopo la vittoria del partito di estrema destra Afd e alla luce degli scontri quotidiani nelle piazze e nelle università sulla guerra in Medioriente. Con la recente legge del 2021 Berlino ha accorciato i tempi per ottenere la cittadinanza a cinque anni, ma ha reso necessario sostenere test linguistici e culturali. Ai quesiti sono state aggiunte delle domande sull’antisemitismo, il diritto di Israele di esistere e sulla vita ebraica in Germania. I neocittadini tedeschi dovranno aver dimostrato il loro sostegno, inoltre, all’uguaglianza di genere e alla democrazia e dovranno rispondere a domande sulle responsabilità e sui crimini dei nazisti nei confronti del popolo ebraico.

Monitorati anche i social

Il governo tedesco ha inoltre inasprito le regole per le espulsioni nel Paese di origine, previste per chi "sostiene, saluta e glorifica" atti terroristici. La sanzione passa anche sui social, basterà, infatti, un solo "like" su post che inneggiano al terrorismo, per essere espulsi dalla Germania.

L'inasprimento della legislazione

