Aumenta l'antisemitismo nel mondo, anche in Italia in salita nel 2023

Mondo

Oltre 100mila persone in piazza per la manifestazione nella capitale francese promossa dal Parlamento contro i recenti atti ai danni di cittadini ebrei. Presente la premier Borne e anche la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, non senza polemiche. “Un Paese in cui i nostri concittadini ebrei hanno paura non è la Francia”, ha dichiarato il capo dell'Eliseo. In campo oltre 3mila agenti