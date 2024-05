Agguato con coltello a Mannheim: tra i feriti politico anti-Islam

Uno dei feriti è un politico tedesco

Secondo i media tedeschi, fra cui la Bild, uno dei feriti dell'agguato sarebbe un politico conservatore ed attivista anti-islam, Michael Stuerzenberger. Una notizia per ora non confermata dalla polizia. Successivamente, alcune persone hanno tentato di fermare l'aggressore, ma questo è riuscito a svincolarsi ferendo fra l'altro un poliziotto alle spalle. Alla fine un altro agente gli ha sparato, neutralizzando il pericolo.

Agguanto durante un'adunanza pubblica

L'agguato a Mannheim è avvenuto durante un'adunanza pubblica del movimento civico Pax europa, di cui Sturzenberger fa parte. Si tratta di un attivista politico islamofobo, spiega la Bild, in passato portavoce della Csu di Monaco. Sturzenberger aveva anche presieduto un piccolo partito, poi sciolto, "Die Freiheit". Autore di un blog anti-islam, è diventato noto in tutta la Germania grazie a una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco. Dal 2013 al 2022, l'Ufficio statale bavarese per la protezione della Costituzione ha inserito Stuerzenberger nel capitolo "Islamofobia rilevante per la protezione della Costituzione".