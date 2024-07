Ucraina Russia, droni ucraini su Belgorod. Kiev sotto attacco. LIVE

Una bimba di 4 anni è morta e 4 membri della sua famiglia sono rimasti feriti quando un drone ucraino ha colpito ieri sera la loro auto nella regione russa di Belgorod, secondo le autorità locali. Feriti a Kiev per un attacco delle forze di Mosca. Il ministro della Difesa lituano Kasciunas oggi da Crosetto. Diciotto militari israeliani sono rimasti feriti da droni Hezbollah sulle alture del Golan.

"Prima il mondo ci aiuterà ad affrontare gli aerei da guerra russi che sganciano queste bombe, prima potremo attaccare, attaccare legittimamente, le infrastrutture militari russe, le basi aeree russe, più saremo vicini alla pace, alla pace vera". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio serale in cui chiede ai sostenitori di Kiev in Occidente la libertà per le forze ucraine di colpire in territorio russo. "Il mondo ha abbastanza potere per costringere la Russia alla pace", dice il leader ucraino.





