Ucraina Russia, Mosca a Washington: armi Kiev rischio escalation LIVE

Un diplomatico statunitense è stato trovato privo di vita in un albergo a Kiev. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando fonti delle forze dell'ordine. Il corpo del rappresentante dell'ambasciata americana in Ucraina è stato trovato il 25 giugno scorso in una stanza dell'hotel Hilton. Non sono state rilevate tracce di violenza e, secondo i primi riscontri, è deceduto per cause naturali. "Possiamo confermare la morte di un dipendente del governo americano sotto l'autorità del capo della missione presso l'ambasciata di Kiev" è lo stringato commento della rappresentanza americana nella capitale ucraina.