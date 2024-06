Battuta d'arresto per il premier ungherese, Viktor Orban, alle elezioni europee. Fidesz, il partito di Orban al governo in Ungheria, si è piazzato primo con il 43,7% dei voti ma in calo di circa otto punti percentuali rispetto a cinque anni fa. (ELEZIONI EUROPEE, I RISULTATI IN DIRETTA)

Tisza cresce, meno due seggi per Orban

Fa incetta di voti Tisza, partito dell'ex dirigente di Fidesz, Peter Magyar, divenuto nel giro di poche settimane l'astro nascente dell'opposizione nel Paese: Tisza si è aggiudicato il 31,07% dei consensi. Secondo le proiezioni il partito di governo perderebbe due seggi rispetto al 2019. Nella proiezione dovrebbe ottenere 11 seggi; segue Tisza (Ppe) con 7 seggi; i Verdi 2 seggi.