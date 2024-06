Navi russe con missili ipersonici a Cuba alla vigilia del G7. LIVE

I Paesi Bassi hanno stanziato 60 milioni di euro per "lo sviluppo del potenziale dei droni offensivi per l'Ucraina": lo ha annunciato ieri durante una visita a Kiev la ministra della Difesa, Kaisa Ollongren, come riporta Ukrainska Pravda. Un terzo della somma - 20 milioni di euro - andrà all'acquisto di droni Fpv (First person view) attraverso la cosiddetta 'coalizione dei droni' creata all'inizio dell'anno in seno al Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Altri 17,5 milioni di euro saranno destinati all'acquisto di droni marittimi (inclusa la produzione ucraina), mentre il resto dei fondi servirà per l'acquisto di droni di vario tipo da produttori olandesi.