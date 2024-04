Israele: l'Iran si fermi, può colpire città del mondo anche Roma. LIVE

"Il recente attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato.": lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano, postando una foto che ritrae il Colosseo sul quale stanno per abbattersi sei missili. Intanto l'esercito israeliano sta portando avanti un'operazione antiterrorismo nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. La Camera Usa ha approvato il pacchetto di aiuti di 26,4 miliardi di dollari per Israele