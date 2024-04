Attacco Israele contro Iran, perché Esfahan è un obiettivo strategico

La risposta di Israele all’attacco iraniano avvenuto fra il 13 e il 14 aprile è arrivata ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Secondo alcuni funzionari citati dal New York Times è stata colpita una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell'Iran centrale. Tuttavia, riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, non si sono verificate grandi esplosioni a Esfahan e solo alcuni vetri delle finestre degli edifici governativi sono stati rotti dopo gli attacchi di droni nella città di Ghahjaverestan. In seguito al rumore delle esplosioni a Tabriz, i media statali hanno riferito che il suono era legato alla difesa aerea dopo che "un oggetto sospetto" è stato visto volare sopra la città. Ma perché colpire proprio la zona di Esfahan?

Nessun danno

Dopo l’attacco l’agenzia Tasnim ha riferito che "le installazioni importanti, in particolare quelle nucleari, sono completamente sicure e non e' stato segnalato alcun incidente". Anche L'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha confermato di non aver rilevato alcun danno agli impianti nucleari iraniani.