Colosseo e Tour Eiffel nei post anti-Iran del ministro israeliano

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha deciso di lanciare dai suoi profili social un avvertimento alle "capitali del mondo", fra cui Roma e Parigi, sul rischio di potenziali attacchi da parte dell’Iran. Per farlo ha postato prima un’immagine del Colosseo che sta per essere colpito da sei missili e poi un video sullo stesso tenore ma con la Tour Eiffel come sfondo.

La prima foto è stata postata il 20 aprile ed è una foto del Colosseo sul quale stanno per abbattersi sei missili con la scritta "Missili iraniani: stanno arrivando in una città vicino a te" e "Fermate ora l’Iran prima che sia troppo tardi". A corredo dell’immagine Katz scrive: "Il recente attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato". Il ministro lancia poi un appello a designare le Guardie rivoluzionarie iraniane "un'organizzazione terroristica", oltre a "sanzionare il programma iraniano di missili balistici".

Tajani: "Evitare il panico"

Non si dice preoccupato ma invita ad "evitare il panico" il ministro Tajani, che ribadisce l'impegno per la de-escalation e non esclude un colloquio con il ministro iraniano "nei prossimi giorni". "Non credo che ci sia un'ipotesi di attacco all'Occidente" da parte dell'Iran "che pure commette errori gravi ma dobbiamo evitare di creare il panico", ha sottolineato il titolare degli Esteri, aggiungendo che "più che preoccuparsi bisogna occuparsi". Tajani ha quindi ricordato il recente appuntamento del G7, dove si è lavorato per la "de-escalation cercando di utilizzare tutti gli strumenti diplomatici possibili per evitare che ci sia un peggioramento della situazione", ribadendo l'impegno di "continuare a lavorare per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi e gli aiuti umanitari per la popolazione civile". L'obiettivo finale, ha insistito, "non è cancellare Israele, amico dell'Italia", bensì avere "due popoli e due Stati che si riconoscano l'un l'altra".