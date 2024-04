G7 Esteri: "Le parti lavorino per evitare escalation in Medio Oriente"

Dal vertice di Capri si rimarca anche l’opposizione "a un'operazione militare su vasta scala a Rafah, che avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile". "Ribadiamo il nostro appello per un piano credibile e attuabile per proteggere la popolazione civile locale e rispondere ai loro bisogni umanitari", si legge nel comunicato finale. Tajani: "Il nostro obiettivo è quello di avere due Stati e due popoli". Poi aggiunge: "Faremo il possibile per la protezione aerea dell'Ucraina"

"Alla luce delle notizie sui raid del 19 aprile , invitiamo tutte le parti a lavorare per prevenire un'ulteriore escalation. Il G7 continuerà a lavorare a tal fine. Chiediamo a tutte le parti, sia nella regione che oltre, di offrire il loro contributo a questo sforzo". È chiaro il messaggio che arriva dal comunicato finale del G7 Esteri di Capri dedicato al Medio Oriente, nel quale viene anche rimarcata l’opposizione "a un'operazione militare su vasta scala a Rafah, che avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile. Ribadiamo il nostro appello per un piano credibile e attuabile per proteggere la popolazione civile locale e rispondere ai loro bisogni umanitari". "Credo che questi tre giorni di lavoro siano stati un successo perché abbiamo registrato una grande unità di intenti e una convergenza sulle più importanti questioni internazionali, dal Medio oriente al Mar rosso alla situazione in Ucraina e l'Indopacifico - ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa al termine del vertice - Abbiamo anche deciso di fare in modo che la nostra collaborazione sia permanente e ci sia costante contatto giorno dopo giorno tra i ministeri per uno scambio di informazioni e scelte sempre più comuni su grandi questioni internazionali, compresa la disinformazione".

"Chiediamo il rilascio immediato degli ostaggi e un cessate il fuoco sostenibile che consenta un aumento dell'assistenza umanitaria urgentemente necessaria da fornire in sicurezza in tutta Gaza", si legge nel comunicato del G7. "In questo contesto, sosteniamo fermamente gli sforzi di mediazione intrapresi dagli Stati Uniti e dai partner regionali per l'obiettivo, rispettato da tutte le parti, di portare ad una cessazione sostenibile delle ostilità, al fine di facilitare il ritorno immediato di tutti gli ostaggi, un'ondata di assistenza e per l'attuazione urgente delle risoluzioni 2712, 2720 e 2728 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il rifiuto di Hamas di rilasciare ostaggi non fa altro che prolungare il conflitto e la sofferenza dei civili".

"Chiediamo all'Iran di astenersi dal sostenere Hamas e dall'intraprendere ulteriori azioni che destabilizzino il Medio Oriente, compreso il sostegno agli Hezbollah e ad altri attori non statali. Chiediamo a tutti i Paesi di impedire la fornitura di componenti per i programmi relativi a droni e missili iraniani", si legge nel comunicato. E ancora: "Chiediamo che l'Iran e i suoi gruppi affiliati cessino i loro attacchi. Riterremo il governo iraniano responsabile delle sue azioni dannose e destabilizzanti e siamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni o altre misure, ora e in risposta a ulteriori iniziative destabilizzanti".

"Determinati a rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina"

In un passaggio dedicato all'Ucraina, i Sette affermano poi che "se l'Iran dovesse procedere con la fornitura di missili balistici o tecnologie correlate alla Russia, siamo pronti a rispondere in modo rapido e coordinato, anche con nuove e significative misure". "Continueremo a sostenere il diritto all'autodifesa dell'Ucraina e a ribadire il nostro impegno per la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina", si legge ancora nel comunicato finale del G7 Esteri di Capri. "Stiamo intensificando la nostra assistenza in materia di difesa e sicurezza all'Ucraina e stiamo aumentando le nostre capacità di produzione e consegna. Sosteniamo gli sforzi volti ad aiutare l'Ucraina a costruire una futura forza capace di autodifesa e deterrenza. Esprimiamo la nostra determinazione in particolare a rafforzare le capacità di difesa aerea per salvare vite umane e proteggere le infrastrutture critiche". "Confermo quello che ha detto il presidente del Consiglio, anche alla luce del mio colloquio con il ministro Crosetto alla presenza del ministro ucraino Kuleba. Faremo il possibile per la protezione aerea dell'Ucraina, vediamo che si può fare", ha detto poi anche Tajani rispondendo a una domanda sulla richiesta di Kiev dei Samp-t.

"Lavoriamo per usare interessi sugli asset russi per Kiev"

"Sosteniamo l'Ucraina nell'ottenere un risarcimento per le perdite, le lesioni e i danni derivanti dall'aggressione della Russia - spiegano i Sette - I beni sovrani della Russia nelle nostre giurisdizioni rimarranno immobilizzati finché non cesserà la sua aggressione e non pagherà i danni causati. Accogliamo con favore l'adozione da parte dell'Ue di atti giuridici riguardanti le entrate straordinarie detenute da soggetti privati derivanti direttamente dalle attività sovrane immobilizzate della Russia, anche al fine di esplorare modi per massimizzare il beneficio per l'Ucraina. Continueremo il nostro lavoro prima del vertice in Puglia sulle possibili opzioni praticabili attraverso le quali i beni sovrani russi immobilizzati potrebbero essere utilizzati per sostenere l'Ucraina, in linea con i nostri rispettivi sistemi giuridici e il diritto internazionale".

"Ancora sanzioni alla Russia se necessario"

"Rimaniamo impegnati ad attuare e far rispettare pienamente le nostre sanzioni contro la Russia e ad adottare nuove misure, se necessario", si legge nel comunicato finale del G7 Esteri. "Continueremo a contrastare, in stretta collaborazione con i Paesi terzi, qualsiasi tentativo di eludere" le misure e "imporremo ulteriori sanzioni alle aziende e agli individui di paesi terzi che aiutano la Russia ad acquisire strumenti e altre attrezzature che aiutano la produzione di armi russe o lo sviluppo militare-industriale".