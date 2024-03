Secondo l’intelligence russa Alexei Navalny è morto per cause naturali

Morte naturale. Così viene bollato in Russia il decesso di Alexei Navalny, l’ex dissidente deceduto lo scorso 16 febbraio mentre si trovava in un carcere in Siberia. A parlare senza mezzi termini di "morte naturale" è stato il capo dei servizi segreti esteri russi, Sergei Naryshkin, nel corso di un'intervista trasmessa dal canale Tv Rossiya-1. "Non penso che ci sia stato un complotto di qualche tipo", ha detto Naryshkin. "Ahimè, le persone hanno questa caratteristica: prima o poi la vita finisce e loro muoiono". "Sì, Navalny è morto di morte naturale", ha detto rispondendo a una esplicita domanda sul dissidente.