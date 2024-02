È morto in carcere Alexei Navalny, il dissidente russo aveva 47 anni

L'oppositore ha avvertito un malore dopo una passeggiata, ma nonostante siano state eseguite "tutte le misure di rianimazione necessarie", queste "non hanno dato risultati positivi"

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets, dove era rinchiuso da tempo. Lo ha riferito il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale russo, secondo cui l'oppositore ha avvertito un malore dopo una passeggiata, ma nonostante siano state eseguite "tutte le misure di rianimazione necessarie", queste "non hanno dato risultati positivi". Le cause del decesso di Navalny sono in fase di accertamento.