Ucraina Russia, Kiev: "In corso violenti combattimenti a Avdiivka"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmeranno oggi un patto di sicurezza bilaterale: lo ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. L'accordo riguarderà "gli impegni di sicurezza a lungo termine e il sostegno all'Ucraina", ha dichiarato il portavoce, confermando che Zelensky visiterà Berlino. Mosca afferma di aver abbattuto un drone ucraino nella regione sudoccidentale russa di Belgorod e altri quattro sopra il Mar Nero. Ieri sei persone sono rimaste uccise e altre 19 ferite in un raid missilistico delle forze di Kiev sulla città di Belgorod, secondo le autorità russe. La città di Avdiivka, in prima linea in Ucraina, rischia di essere catturata dalle forze russe. Lo ha riferito il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, esortando la Camera ad approvare aiuti militari vitali per Kiev.





