Ucraina Russia, assedio di Avdiivka: ucraini lasciano città. LIVE

"Le forze armate ucraine si ritirano da Avdiivka". Lo ha dichiarato Oleksandr Syrskyy, comandante delle forze armate di Kiev. "Sulla base della situazione operativa che si è sviluppata attorno ad Avdiivka, al fine di evitare l'accerchiamento e per preservare la vita e la salute del personale militare, ho deciso di ritirare le nostre unità dalla città e passare alla difesa su linee più vantaggiose ", ha scritto Syrsky sulla sua pagina Facebook. La cittadina di Avdiivka si trova nell'est dell'Ucraina, a poca distanza da Donetsk. Ormai da parecchie settimane la situazione nella zona era notevolmente peggiorata per l'esercito ucraino, chiuso in una morsa dai russi.

Si salda l'asse Kiev-Parigi-Berlino, con la promessa di ulteriori aiuti militari che sono vero proprio ossigeno per le truppe di Kiev, costrette a fare i conti con la scarsità di munizioni e a subire l'avanzata dei russi su Avdiivka, città chiave del Donetsk annesso da Mosca.

Il dissidente leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione. L'annuncio è stato dato dal servizio penitenziario nazionale russo. Era detenuto dal gennaio del 2021. (LE REAZIONI)





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: