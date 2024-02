Ucraina, l'Italia apre le porte agli orfani della guerra

I bambini saranno in visita nel nostro Paese dall’8 al 13 febbraio: saranno a Ivrea per partecipare allo storico Carnevale della città piemontese, per poi successivamente essere ospiti a Firenze dove saranno accolti dal sindaco Dario Nardella che li porterà in visita a Palazzo Vecchio mentre, dal 20 al 25 febbraio, saranno in Versilia per il Carnevale di Viareggio.

Raccolta fondi

“Questo è il grande cuore dell’Italia – afferma Claudia Conte – quell’Italia pronta ad amare, storicamente altruista e fonte di speranza per tutti, che non dimentica i più sfortunati. Lo ha fatto con i bambini palestinesi, attualmente in cura nei nostri ospedali, e lo fa adesso con gli orfani di Kharkiv, in un momento in cui la guerra in Ucraina sembra dimenticata. A questi bambini dico: benvenuti piccoli guerrieri, ad accogliervi i colori delle nostre tradizioni, il sapore della nostra cucina e la bellezza senza tempo dei nostri luoghi storici. Ma soprattutto, troverete sempre il nostro cuore che batte forte per voi.”

Un programma umanitario in cui tutti i comuni coinvolti, insieme alle organizzazioni del Carnevale, collaborano direttamente al progetto lanciando inoltre una raccolta fondi di beni di prima necessità che i piccoli orfani potranno portare con loro in Ucraina.