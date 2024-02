Ucraina, sindaco Igor Terekhov: "Russi bombardano Kharkiv"

Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto per la creazione di un ramo separato delle Forze Armate ucraine dedicato ai droni. Lo ha annunciato lo stesso presidente nel suo discorso di ieri sera. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano Kyiv Independent, le Forze per i sistemi senza pilota si concentreranno specificamente sul miglioramento del lavoro dell'Ucraina con i droni, sulla creazione di unità speciali specifiche per i droni, sul potenziamento dell'addestramento, sulla sistematizzazione del loro uso, sull'aumento della produzione e sulla spinta all'innovazione. Secondo l'Ufficio del presidente, la divisione avra' lo scopo di "aumentare le capacità delle Forze armate ucraine e di utilizzare sistemi aerei, marittimi e terrestri senza pilota e robot". "Quest'anno dovrebbe essere decisivo sotto molti aspetti - e, ovviamente, sul campo di battaglia", ha detto Zelensky. "I droni - sistemi senza pilota - hanno dimostrato la loro efficacia nelle battaglie a terra, in cielo e in mare". "L'Ucraina ha davvero cambiato la situazione della sicurezza nel Mar Nero grazie ai droni. Respingere gli assalti a terra è in gran parte opera dei droni. La distruzione su larga scala degli occupanti (russi) e delle loro attrezzature e' dovuta (anche) ai droni". Zelensky ha sottolineato che la creazione del ramo sarà intrapresa dall'esercito, dal Ministero della Difesa e dal governo nel suo complesso.