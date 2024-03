Navalny, il popolo gli rende omaggio anche dopo il funerale. VIDEO

Non si fermano gli omaggi al dissidente russo Alexei Navalny. Dopo i funerali che si sono svolti ieri a Mosca, nel quartiere di Maryno, i cittadini continuano a dimostrare vicinanza a Navalny e alla sua vicenda umana e politica. Oggi i moscoviti sono tornati a ricordare l’oppositore di Putin, deponendo sulla sua tomba, nel cimitero di Borisovo, fiori e biglietti. La polizia perquisisce, attraverso l'uso del metal detector, ogni visitatore, nonostante sia presente in un numero molto inferiore rispetto ai funerali. Secondo alcuni testimoni oculari, "Le persone possono entrare senza grossi ostacoli. L'atmosfera è molto calma".

128 arresti in 19 città della Russia

La morte di Navalny ha dato coraggio a tutti quei moscoviti che non hanno avuto paura davanti alle minacce delle autorità che ieri intimavano: “Qualunque assembramento non autorizzato sarà una violazione della legge e coloro che vi prenderanno parte ne risponderanno come previsto dalla legge”. Gli agenti al funerale erano in assetto antissommossa e cercavano di ammonire con i megafoni la folla, che al grido di “Putin assassino!” ha accusato il Cremlino di aver ucciso e torturato uno dei maggiori rappresentanti che la ribellione alla dittatura russa ha avuto.

Secondo l’ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info, gli arresti in Russia sono stati 128 in 19 città; il maggior numero di fermi ha avuto luogo in Siberia, nelle città di Novosibirsk e Omsk. In occasione delle manifestazioni in memoria di Navalny subito dopo la sua morte, gli arresti erano stati più di 400 in tutto il Paese.