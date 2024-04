Medioriente, Israele contro sanzioni Usa all'Idf, nuovo raid a Rafah

Israele respinge con forza l'ipotesi di sanzioni degli Usa, per "violazioni dei diritti umani" in Cisgiordania, al Battaglione Idf Netzach Yehuda. Se è calma relativa con l'Iran, non si fermano i raid su Gaza e le operazioni militari in Cisgiordania mentre Israele si appresta a celebrare la Pasqua ebraica che comincia stasera e che vede rafforzate le misure di sicurezza in tutto Israele, Gerusalemme compresa