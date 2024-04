Bombardata base filo-Iran in Iraq, Israele nega coinvolgimento. LIVE

Colpita ieri sera una base militare nell'Iraq centrale che ospita ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi: un morto e otto feriti. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno spiegato su X che "gli Usa non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi". Israele non è coinvolta nelle notizie di esplosioni in Iraq fanno fanno sapere inoltre alcune fonti alla Cnn. La Resistenza Islamica in Iraq ha annunciato di aver lanciato alcuni droni contro "un obiettivo vitale" nel sud dello Stato ebraico