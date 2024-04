Ucraina Russia, Wsj: Putin vuole riattivare centrale Zaporizhzhia LIVE

Il Dipartimento di Stato americano, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e il Dipartimento del Commercio americano - in collaborazione con il governo dell'Ucraina e la Camera di commercio statunitense - ospiteranno il Forum di partenariato Usa-Ucraina (Upf) del 17 aprile presso la sede della Camera americana a Washington. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano. "Il Forum convocherà leader del mondo degli affari, del governo e della politica per esplorare il modo migliore per aiutare l'Ucraina a riprendersi e a ricostruire, mentre il Paese stabilizza la sua economia e getta le basi per la rivitalizzazione e la modernizzazione", afferma un comunicato pubblicato sul sito web del Dipartimento di Stato americano. Al vertice interverranno tra gli altri la segretaria al Commercio americana Gina Raimondo, il primo ministro ucraino Denys Shmyhal e il rappresentante speciale per la ripresa economica ucraina Penny Pritzker.