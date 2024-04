Ucraina, difensore dell'Arsenal Zinchenko: se necessario, combatterò

In un'intervista alla BBC, il 27enne calciatore dei Gunners ha detto di aver donato un milione di sterline per dare una mano ai connazionali in difficoltà. Ha inoltre definito il suo Paese uno scudo per l'Europa e chiesto maggiori aiuti

Le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista con l’emittente britannica Zinchenko ha raccontato di aver donato circa 1 milione di sterline per aiutare gli ucraini dopo l’invasione della Russia nel 2022. Ha inoltre definito l’Ucraina uno vero e proprio “scudo” per l’Europa e perciò ha chiesto un maggiore sostegno. Riguardo al presidente Zelensky, il difensore ha precisato che la situazione nel suo Paese è molto dura, ma lui e la sua famiglia sono orgogliosi del capo del governo. Non è mancato, infine, un commento sui russi che, spiega sempre alla BBC, chiamavano gli ucraini i loro "fratelli" e "sorelle", ma l'invasione ha dimostrato "a tutti noi ucraini che non possiamo più essere loro amici". "Non dimenticheremo mai quello che hanno fatto a noi, alla nostra gente ed è quello che insegnerò anche ai miei figli. E i miei figli insegneranno ai loro figli. Questo non è accettabile."