Ucraina, spenti reattori Zaporizhzhia ma Putin vuole riattivarli. LIVE

Tutti i sei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia sono ora in modalità di spegnimento a freddo, per la prima volta dalla fine del 2022. Lo comunica l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), dopo che ieri anche l'unità 4 ha raggiunto tale stato operativo. "Accolgo con favore questo sviluppo, raccomandato da tempo poiché migliora la sicurezza generale della struttura", commenta in un comunicato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, aggiungendo che "l'agenzia continuerà a seguire da vicino lo stato operativo" della struttura. Secondo il Wall Street Journal il presidente russo Vladimir Putin avrebbe comunicato a Grossi la sua intenzione di riattivare la centrale di Zaporizhzhia, aumentando i rischi di un incidente nella più grande centrale nucleare d'Europa.