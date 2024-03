Israele–Hamas, al Cairo i negoziati. Raid su persone in attesa. LIVE

L'ufficiale di più alto rango delle forze armate degli Stati Uniti ha presentato al comandante in capo dell'esercito israeliano la proposta di Washington per un'alternativa all'offensiva di terra ipotizzata da Israele nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Il capo dello stato maggiore congiunto americano Charles Q. Brown ha avuto recentemente una conversazione con il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf) Herzi Halevi, ha spiegato ieri sera l'emittente pubblica Kan. Brown avrebbe comunicato che gli Usa "non accetteranno" vittime civili di massa a Rafah. La proposta di Washington riassunta da Brown includerebbe la messa in sicurezza del confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto con strumenti tecnologici per impedire il contrabbando di armi attraverso il cosiddetto Corridoio di Filadelfia, l'isolamento della città di Rafah, il lancio di raid mirati e l'istituzione di un control room congiunta per coordinarsi sulle operazioni. La conversazione sarebbe avvenuta la settimana scorsa durante la visita a Washington del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, riferisce Kan.