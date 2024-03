Intervento all'ernia per Netanyahu, Levin capo del governo a interim

Benjamin Netanyahu si sottoporrà in serata a un intervento chirurgico per l'ernia, in anestesia generale. Ad assumere la carica di capo del governo ad interim durante l'operazione sarà il vicepremier e ministro della Giustizia Yariv Levin. Il premier israeliano era già stato operato per l'ernia nel 2013 (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO HAMAS-ISRAELE).