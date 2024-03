Ucraina-Russia, 007 Mosca: Macron invierà 2000 soldati. Parigi: falso

I servizi segreti russi sostengono che il presidente francese sarebbe pronto all'invio di truppe in Ucraina. Parigi smentisce, parlando di "disinformazione" e "provocazione irresponsabile". In Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha ribadito l'appoggio a Kiev bocciando però l'ipotesi di un intervento diretto in Ucraina. Oggi la premier sarà alla Camera. Mattarella chiede di fermare i "venti di guerra" ai confini Ue