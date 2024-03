Consiglio europeo, oggi Meloni alla Camera per il dibattito

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna stamattina alla Camera, dove la attende il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, rilasciate ieri al Senato e il cui testo è stato poi consegnato a Montecitorio. La presidente del Consiglio a Palazzo Madama ha ribadito l'appoggio a Kiev bocciando però l'ipotesi di un intervento diretto in Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA ).

Meloni ha quindi confermato il sostegno a Kiev nella ricerca di una "pace giusta", osservando che Mosca da anni ha "sistematicamente violato gli accordi sottoscritti e il diritto internazionale" e difendendo la scelta di sottoscrivere un patto "pluriennale di sicurezza" con l'Ucraina. Poi ha sottolineato che il "sacrificio di Navalny in nome della libertà non sarà dimenticato e che il governo "condanna" le elezioni "farsa" ma "in territorio ucraino", occupato da Mosca. Infine ha bocciato l'idea francese di un intervento diretto in Ucraina perché rischierebbe di innescare "una escalation pericolosa, da evitare a ogni costo".

Gli attacchi alle opposizioni

Meloni nelle comunicazioni di ieri ha affrontato tutti i temi del prossimo Consiglio, a partire dal Medio Oriente fino all'agricoltura, che è entrata nell'agenda, come rivendica, su pressione italiana, tanto che ad accompagnarla a Bruxelles, giovedì e venerdì, ci sarà anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nella replica poi la presidente del Consiglio non ha risparmiato affondi alle opposizione, soprattutto verso il leder del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che ha suggerito a Volodymyr Zelensky "di mettere la cravatta per cercare la pace". "Probabilmente - ha detto Meloni - il presidente Conte riteneva al tempo che a governare l'Italia ci sarebbe stata la sua pochette. La politica estera è una cosa più seria". Poi l’attacco contro chi tratta "come paria" i governi "che non hanno un governo compatibile con le vostre idee", rivolto al dem Filippo Sensi che aveva visto in Ue "il premier ungherese Orban" fare "gli interessi di chi frena sull'Ucraina" come fa in Italia "la Lega di Salvini". Oggi è l'Ungheria, ieri era la Polonia ma Varsavia, la stoccata della premier, "è diventata un Paese di serie A perché ha cambiato governo".