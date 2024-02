Omicidio Regeni, si apre a Roma processo a 007 egiziani

Si apre oggi a Roma il processo ai quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni: a giudizio vanno il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif. Gli imputati sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato, sequestro di persona aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Davanti ai giudici della prima Corte d’Assise potrebbero comparire in qualità di testi anche ex premier, ex ministri e alti funzionari che, ai tempi della vicenda – Regeni è stato ucciso al Cairo nel gennaio 2016 – ricoprivano cariche importanti tra Farnesina e servizi di sicurezza. Si va dall’allora primo ministro Matteo Renzi all’ex ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, dall’ex responsabile della autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Marco Minniti all’ex segretaria generale per la Farnesina Elisabetta Belloni. Non solo: le parti del processo hanno chiesto di convocare a Roma anche il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. A loro si aggiunge anche l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi.

La decisione della Consulta

La vicenda giudiziaria finora non è stata delle più semplici, anche a causa della perenne assenza degli imputati. Lo scorso settembre la Consulta ha fatto uscire il procedimento dalla palude in cui era finito: ha dichiarato illegittimo l'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. In pratica, è stato considerato non legittimo l'articolo nella parte in cui non prevede che il processo possa andare avanti per i delitti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York e cioè commessi da funzionari pubblici o da chi comunque agisce a titolo ufficiale, e deve esserci un atteggiamento ostruzionistico da parte dello Stato di appartenenza degli imputati che renda impossibile provare che questi siano a conoscenza della pendenza del procedimento a loro carico. In questo modo basta che gli imputati, come già accertato, siano a conoscenza della semplice esistenza del procedimento.