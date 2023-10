Regeni, genitori: decisione Consulta su processo restituisce dignità

"Certo, c'è ancora da fare il percorso del processo per dare tutta la dignità a Giulio", hanno detto Paola e Claudio Regeni nel corso di una conferenza stampa presso l'Ordine dei giornalisti a Roma

"Il pronunciamento della Corte Costituzionale dà dignità finalmente a Giulio. Certo, c'è ancora da fare il percorso del processo per dare tutta la dignità a Giulio". Lo hanno detto nel corso di una conferenza stampa presso l'Ordine dei giornalisti a Roma, Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. "Più volte ci hanno detto fermatevi - hanno aggiunto - abbiamo visto finalmente la bilancia che si è quasi equilibrata. Siamo ad un punto importante e speriamo si possa celebrare il procedimento ed arrivare ad una giusta sentenza". Tra in presenti nella sede dell'Odg anche la segreteria del Pd, Elly Schlein.