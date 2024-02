Caso Regeni, Renzi e Gentiloni saranno testimoni nel nuovo processo

Cronaca

La città ha festeggiato il ritorno del ricercatore egiziano con una serata speciale per il conferimento della cittadinanza onoraria. Il 32enne ha rimosso anche lo striscione 'Patrick Zaki libero' che per più di tre anni ha campeggiato su Palazzo d'Accursio, sede del comune, affiancato dalla fidanzata e dal sindaco Matteo Lepore

L'attivista per i diritti umani e ricercatore egiziano Patrick Zaki è stato protagonista questa sera di una festa in piazza Maggiore, il luogo che tante volte si è riempito per lui per chiederne la liberazione. Il 32enne ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria