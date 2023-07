Tajani: "Per Patrick Zaki nessun baratto con il caso Giulio Regeni"

Mondo

Patrick Zaki, dall'arresto alla grazia: le tappe della vicenda

Il giovane, che frequentava il master in studi di genere dell'Università di Bologna, fu fermato in Egitto e portato in custodia nel febbraio 2020. Nel dicembre 2021 viene disposta la scarcerazione ma non l'assoluzione dalle accuse di aver diffuso notizie false. Poi, un'infinita serie di rinvii della pronuncia: la condanna arriva il 18 luglio 2023, all'11esima udienza. Un giorno dopo viene graziato dal presidente al-Sisi e il 20 luglio viene rilasciato. Il 5 luglio 2023 Zaki si era laureato dall'Egitto

L'arresto, i mesi in prigione, la scarcerazione, l'attesa infinita di una sentenza definitiva. Poi la condanna, il 18 luglio 2023, e solo un giorno dopo la grazia di al-Sisi. Infine il 20 luglio, finalmente, il ritorno in libertà. Sono gli ultimi tre anni di Patrick Zaki, attivista egiziano incarcerato la prima volta in Egitto il 7 febbraio 2020, quando era studente del Master europeo in studi di genere "Gemma" dell'Università di Bologna

La vicenda giudiziaria di Zaki inizia quindi il 7 febbraio 2020, quando approda al Cairo per una breve vacanza in famiglia, con l'idea di tornare a Bologna e proseguire gli studi nel master europeo. Il giovane viene fermato in aeroporto e, secondo le denunce di attivisti e legali, viene sottoposto a torture durante un interrogatorio su questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo per i diritti Lgbt