Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale in Egitto

Patrick Zaki ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano al-Sisi. La notizia arriva solo un giorno dopo la condanna a tre anni decisa dal Tribunale di Mansura, con l'accusa di aver diffuso notizie false (LE TAPPE DELLA VICENDA). La sentenza, arrivata dopo un'infinita serie di rinvii, non era appellabile e l'attivista era stato subito trattenuto dalle autorità e portato via dall'aula: si erano levati appelli per la sua grazia sia dal governo italiano che da quello statunitense. Fonti egiziane riferiscono che Zaki "dovrebbe essere rilasciato già oggi", perché solitamente "tutte le persone che beneficiano della grazia presidenziale vengono rilasciate lo stesso giorno". Secondo quanto si apprende, l'intelligence - attraverso l'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) - sta lavorando per organizzare il trasferimento di Zaki in Italia già nelle prossime ore. Non ci sarebbe infatti alcun divieto di espatrio per l'attivista. La notizia è stata confermata dalla premier Meloni: "Domani Patrick Zaki sarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi", ha detto in un videomessaggio, ringraziando il presidente al-Sisi per avergli concesso la grazia.

Meloni: "Da al-Sisi attenzione e disponibilità" Meloni ha ricordato le lunghe trattative insieme ad al-Sisi per arrivare alla grazia di Zaki: “Fin dal nostro primo incontro lo scorso novembre io non ho mai smesso di porre la questione, ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità”. Poi ha ringraziato “l'Intelligence e i diplomatici, tanto italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata". Tra i protagonisti della vicenda anche il vicepremier e minsitro degli Esteri Antonio Tajani: "Grazie alla politica estera del governo abbiamo dato un contributo decisivo per liberare questo giovane studente. Risultati concreti attraverso il lavoro ed una credibilità internazionale". vedi anche Patrick Zaki, dall'arresto alla grazia: le tappe della vicenda

La condanna di Zaki Zaki era stato condannato a tre anni di carcere per aver denunciato la discriminazione dei cristiani, un verdetto che aveva spinto diversi esponenti dei diritti umani ad abbandonare il "dialogo nazionale" lanciato dal governo egiziano per dare voce a tutti. Avrebbe dovuto scontare 14 mesi dei tre anni di pena: aveva già passato in carcere 22 mesi in attesa della sentenza. Era stato arrestato il 7 febbraio 2020, quando era ancora uno studente all'Università Alma Mater di Bologna. leggi anche Egitto, Patrick Zaki condannato a tre anni: torna in carcere

Le grazia presidenziale Il "Presidente Abdel Fattah al-Sisi (...) usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all'appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche", ha scritto su Facebook un componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, Mohamad Abdelaziz. Mohamed al-Baqer è l'avvocato di Alaa Abdel Fattah, il più noto prigioniero politico egiziano, come riporta il quotidiano statale al-Ahram. Le reazioni alla grazia di Zaki. Il rettore dell'Alma Mater: "Insperato sollievo" "Oggi è un giorno felice", ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Appena è arrivata la notizia della grazia, il senatore del Pd Filippo Sensi ha interrotto i lavori dell'Aula del Senato. Un lungo applauso ha accompagnato l'annuncio della svolta: "Voglio esprimere la gioia di tutto il Senato per questo risultato. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono spesi in questi anni per questo risultato. Ci tenevo ad esternarlo all'Assemblea". Il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, ha parlato di una notizia che "ci colma di gioia" e di "un momento di insperato sollievo e di grandissima felicità per tutta l'Alma Mater". E guarda già al futuro: "Confidiamo che presto arriverà il momento che abbiamo aspettato tanto a lungo: riaccogliere Patrick a Bologna, nella sua Università, e dedicargli una grande festa di laurea che sarà idealmente una festa di tutta la città e di tutto il Paese". leggi anche La fidanzata di Zaki: "Condanna drammatica, preparavamo il matrimonio"

Il commento del sindaco di Bologna Matteo Lepore "È una grande gioia per Bologna, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l'ultimo governo, che ha dialogato con l'Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui, è una grande gioia per Bologna, lo voglio ripetere", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. vedi anche Patrick Zaki si è laureato a Bologna, l’intervista di Sky TG24

L'arresto e il processo a Zaki Patrick Zaki, studente del master in studi di genere dell'Università di Bologna, è stato fermato in Egitto e portato in custodia il 7 febbraio 2020. Tra le accuse formalizzate al ragazzo c'erano: istigazione alla violenza, alle proteste, al terrorismo e gestione di un account social che avrebbe puntato a minare la sicurezza pubblica. Il 9 febbraio 2020, in piazza maggiore a Bologna, è stato organizzato il flashmob “Libertà per Patrick” e la Farnesina ha iniziato a monitorare il caso. La custodia cautelare in carcere è stata più volte rinnovata e Zaki ha ricevuto la prima visita nel penitenziario solo dopo 5 mesi e mezzo di reclusione. Nel dicembre 2021 viene disposta la scarcerazione ma non l'assoluzione dalle accuse di aver diffuso notizie false. Poi, un'infinita serie di rinvii della pronuncia fino alla condanna del 18 luglio 2023, all'11esima udienza. Solo 13 giorni prima si era laureato, con 110 e lode, in videoconferenza con l'Ateneo bolognese dove spesso ha detto di voler tornare. vedi anche Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode